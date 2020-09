Aspre critiche Belen Rodriguez Spinalbese. Lei indossa la maglia di lui ma i followers della sudamericana la rimproverano: “Ami troppo in fretta”.

Il rapporto Belen Rodriguez Spinalbese sembra ormai ben consolidato e sotto agli occhi di tutti. Lui è il suo fidato hair stylist, che con lei e la sua ‘cricca’ ha trascorso le vacanze tra Ibiza e Capri. Tra la 35enne argentina ed il 25enne parrucchiere molto rinomato c’è del tenero. E lei ora non lo nasconde. Sul suo profilo Instagram, Belen indossa la maglietta del suo bell’Antonio. La cosa è certa in quanto Spinalbese a sua volta era stato notato con quello stesso indumento indosso.

In tanti hanno messo il loro ‘mi piace’, perché è bello che Belen sorrida e sia di nuovo felice. Ma ci sono anche alcuni utenti delusi dall’atteggiamento della Rodriguez. Qualcuno le scrive quanto segue. “3 mesi fa piangevi per la fine del matrimonio. 1 mese dopo ti divertivi con Antinolfi a Capri. 2 mesi dopo ti divertivi col ragazzino di 25 anni ad Ibiza e ora a Milano. Il tuo non è amore altrimenti non riusciresti a cancellare il passato e ripartire come se nulla fosse. Non è amore”.

In un periodo sostanzialmente breve lei è passata dai post di delusione per l’amore perduto con Stefano De Martino ai suoi flirt estivi. Ed a questa nuova vita riguardo alle sue vicende di cuore. Qualcun altro le scrive rimproverandola soltanto di spassarsela con un ‘toyboy’. “Per quanto ti piaccia il tuo nuovo uomo, mi spiace ma si vede che non lo ami. Smettila di giocare con lui”. Ed ancora: “Basta fidanzati e inutili storie, non e attraverso i rapporti che puoi trovare la felicità se dentro di te c’è il caos e il buio. Fermati e rifletti cara Belen. Hai avuto tanto dalla vita cerca di capirlo o il troppo ti sta facendo male?”.