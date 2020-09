Al Bano smentisce le notizie sul matrimonio: “Con Loredana sto bene così”

Al Bano ha definitivamente smentito voci e rumors sulle imminenti nozze con Loredana Lecciso, spiegando che stanno bene così.

La vita sentimentale di Al Bano Carrisi suscita sempre un discreto interesse nel pubblico e sui giornali scandalistici. Il cantante ha stupito tutti durante il lockdown annunciando il ritorno in pianta stabile con Loredana Lecciso dopo anni di incomprensioni. In più di un’occasione ha spiegato che il sentimento che provano ha permesso loro di ricucire il rapporto e superare un momento di evidente difficoltà.

Che i due abbiano ritrovato la sintonia è apparso evidente dalle dichiarazioni che hanno rilasciato in questi mesi, ma anche dalle foto pubblicate sui social. Al Bano e Loredana appaiono sempre sorridenti e con un espressione sinceramente serena. Probabilmente per questo motivo sono cominciate a girare voci sul loro presunto matrimonio. Voci che in questi ultimi giorni parlavano di una forte opposizione allo sposalizio da parte dei figli Yari e Cristel, i quali non avrebbero un buon rapporto con Loredana.

Al bano smentisce le voci sul matrimonio

Matrimonio rimandato o bloccato per volontà dei figli? Ancora una volta a fare chiarezza è lo stesso Al Bano. Intervistato nel corso della trasmissione ‘I Lunatici‘, su Radio Rai 2, il cantante ha spiegato che non ci sono mai stati progetti legati al matrimonio: “Questa estate davano per certo il mio matrimonio. Io non ne sapevo nulla. Non c’è in programma nulla di simile per i prossimi trent’anni. Io sto bene con Loredana così come sto”.

Insomma niente fiori d’arancio in vista. Una prospettiva condivisa anche dalla Lecciso, sulla quale Al Bano aggiunge: “È intelligente, mi ha dato due figli, abbiamo avuto dei problemi ma li abbiamo saputi risolvere. Abbiamo due figli insieme, io le famiglie non le rompo così facilmente. L’importante è che ci sia un matrimonio di pensieri, di azioni, e quelle ci stanno”.