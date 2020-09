14enne scomparsa, trovato un cadavere: il terribile sospetto

Durante le ricerche di Kekshan Rashid, la 14enne scomparsa a Keighley, nello Yorkshire occidentale, è stato rinvenuto un cadavere: ecco gli ultimi aggiornamenti.



Svolta nel caso di Kekshan Rashid, la 14enne inglese di Keighley, nello Yorkshire occidentale, che non è tornata da scuola ieri pomeriggio ed è stata vista l’ultima volta alle 13.50 circa (ora locale). Durante le ricerche è stato trovato un cadavere su cui in queste ore si stanno concentrando le verifiche degli inquirenti. La Polizia del West Yorkshire, che aveva descritto il suo comportamento come “completamente anomalo”, ha appena informato la famiglia dell’importante novità.

Il messaggio della Polizia alla famiglia della 14enne

Proprio oggi la Polizia locale aveva lanciato un appello urgente a chiunque fosse in grado di aiutarla a ritrovare la 14enne scomparsa dopo la fine delle lezioni alla Holy Family School a Spring Gardens Lane, Keighley. Dopo il tragico aggiornamento di questo pomeriggio si prospetta la peggiore delle ipotesi, anche se non risulta ancora un’identificazione ufficiale del cadavere.

La giovane, alta circa 1 metro e 60, occhi marroni, l’ultima volta che è stata vista indossava pantaloni blu scuro e una maglietta dello stesso colore (l’uniforme da ginnastica della scuola). I suoi capelli, di media lunghezza, erano raccolti in una treccia.

L’ispettore capo della Polizia del distretto di Bradford, Andy Farrell, aveva dichiarato nelle scorse ore che le forze dell’ordine “stavano facendo tutto il possibile per trovarla sana e salva”, aggiungendo però che non avevano idea di dove potesse essere e che erano “molto preoccupati per il suo benessere”.

