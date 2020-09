Vigili positivi | a Napoli in 150 in quarantena dopo una cena

In tanti tra la Polizia Municipale di Napoli sono in quarantena a causa del Covid, con diversi vigili positivi a seguito di una tavolata tra colleghi.

A seguito di una tavolata ci sono 14 vigili positivi al Covid. È la spiacevole conseguenza di una cena tra colleghi che ha coinvolto la bellezza di circa 164 persone del corpo della Polizia Municipale di Napoli.

Difatti altri 150 risultano essere in quarantena dopo essere entrate in contatto con diversi colleghi che avevano partecipato alla cena. E che erano senza mascherina, come è concesso dalle norme a tavola. Ma evidentemente deve essere accaduto qualcosa tale da infettare la quasi totalità dei presenti. Ora la sezione di San Lorenzo, la più grande della città, risulta chiusa. Il fatto risale allo scorso 8 settembre, con uno dei vigili che aveva invitato altri colleghi a cena per un evento. Gli spazi evidentemente limitati, l’assenza di mascherine a tavola e chissà che altro hanno fatto si che il virus attecchisse.

A seguito di alcuni tamponi facoltativi e svolti due giorni dopo che era emerso un primo caso di positività, ecco che spuntano nuove situazioni di contagio e che riguardano 5 vigili positivi. Tutti in servizio e che erano entrati in contatto con ulteriori colleghi e cittadini. Per ora il numero dei contagiati tra le forze dell’ordine interessate ammonta a 14 persone, tutte sottoposte a quarantena in casa ed asintomatici. Per un loro ritorno al lavoro occorrerà aspettare ottobre, con tutti i disagi del caso dal momento che manca tantissimo personale. Alessandra Clemente, assessore alla Polizia Municipale, sottolinea però come tutto quanto sia stato trattato con grande efficienza e come tutte le persone entrate in contatto con i vigli positivi risultino ora in isolamento fiduciario con tanto di test del tampone svolto e sanificazione di mezzi ed ambienti.

