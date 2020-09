Vannini ultime notizie | chieste condanne per omicidio volontario ai Ciontoli

Marco Vannini ultime notizie, arriva la richiesta di condanna per Antonio Ciontoli e famiglia riguardo alla morte del ragazzo nel 2015.

Vannini ultime notizie: il procuratore generale di Roma avanza una richiesta di condanna nei confronti di Antonio Ciontoli e dei membri della sua famiglia.

Nel corso dell’appello bis per il processo istituito a seguito delle indagini che riguardano la morte del giovane ucciso da un colpo di pistola nel maggio del 2015, il pg romano Vincenzo Saveriano chiede una pena detentiva di 14 anni. Pena da giustificare con l’accusa di omicidio volontario. Oltre ad Antonio Ciontoli, questa richiesta riguarda anche sua moglie Maria Pizzillo ed i loro due figli, Federico e Martina. Proprio Martina era la fidanzata di Marco Vannini. Tutti loro erano in casa nella loro villetta di Ladispoli la notte in cui il giovane venne ferito.

Vannini ultime notizie, chiesti 9 anni e 4 mesi per moglie e figli di Antonio Ciontoli

Poi Marco morirà poche ore dopo in ospedale, con il decesso da attribuire principalmente ad un ritardo nell’avere chiesto l’aiuto del soccorso medico. Nello specifico, per la Pizzillo e per i figli la richiesta del pg riguarda l’ipotesi di concorso anomalo in omicidio. Cosa che potrebbe vederli in carcere per 9 anni e 4 mesi, in base a quanto stabilito dall’art. 116 del Codice Penale. Il processo bis in corso fa seguito a quanto disposto dalla Corte di Cassazione, che ha disposto la celebrazione di un nuovo atto annullando le precedenti, lievi condanne per la morte di Marco Vannini.

