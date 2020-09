Nello studio di Uomini e Donne sono volate accuse pesanti nei confronti di una delle dame. L’accusa sembrerebbe essere uscita dalle labbra del nuovo arrivato Nicola.

Nello studio di Uomini e Donne oggi è scoppiato il caos. Per una dama arrivata nel parterre femminile del Trono Over da questa edizione, sembra che siano arrivate accuse pesanti. Le ingiurie sembrano provenire da uno dei nuovi cavalieri del programma, Nicola, che sta uscendo con Roberta Di Capua, Carlotta e Valentina.

Il nuovo arrivato Nicola avrebbe accusato Valentina di essere una “donna facile“, facendo scoppiare il caos in studio. Ricordiamo che il cavaliere sta uscendo con Roberta Di Capua, Carlotta e Valentina. La prima ha svelato che il cavaliere ha mosso delle critiche nei confronti delle altre due dame, facendole intendere di non essere realmente interessato a loro. Inoltre, sembrerebbe che abbia definito proprio Valentina, arrivata quest’anno al Trono Over, una “donna facile”. Questo perché durante una loro uscita, la donna gli avrebbe chiesto di salire nella sua camera d’albergo, ma Nicola avrebbe declinato la proposta, nonostante i continui incitamenti della dama.

Maria De Filippi arrabbiata, prende la difese di Valentina

Valentina Autiero all’altra Valentina, ritenendo che non avrebbe dovuto essere così esplicita con Nicola. La nuova dama ha confermato il racconto del cavaliere, ammettendo che avrebbe voluto andare oltre con lui. Il cavaliere però l’ha accusata e Maria De Filippi ha preso il controllo e si è arrabbiata, ammettendo di non comprendere come le persone possano andare contro Valentina e sostenere il discorso di Nicola. “Non capisco come voi possiate applaudire. Un uomo che è un signore, in teoria, non lo racconta a Roberta. Siccome nessuno è un santo, non iniziare a farlo tu, che caschi male“, questo è stato il rimprovero di Maria per Nicola, il quale ha cercato di spiegare la sua posizione a Carlotta, mentre la conduttrice ha consigliato a Valentina di tornare al suo posto.

