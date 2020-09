Tommaso Zorzi è entrato nella casa del Grande Fratello Vip da un solo giorno e già si parla della sua relazione con l’ex ragazzo Marco Ferrero, detto Iconize.

Tommaso Zorzi è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 5 da poche ore, attirando già l’attenzione del pubblico. Il giovane influencer ha debuttato con il programma di MTV “Riccanza“, ma si è tolto di dosso la nomina di figlio di papà creando i suoi contenuti su YouTube, realizzando interviste a personaggi influenti.

Tommaso è molto apprezzato dai suoi followers perché ama mostrarsi senza filtri ed ha doti da intrattenitore nato. Della vita privata dell’influencer si conosce già molto, visto che la condivide spesso sui suoi social. Riguardo al suo ex, in una diretta recente, Tommaso ha detto: “Non vede l’ora di mostrarsi, sarà già davanti la porta rossa a cercare popolarità. L’unica cosa che mi seccherebbe è la carrellata di ex che si presentano a fare confronti, ma so già che uno è pronto. Sto parlando di Marco, ovviamente…“. Si parla di Marco Ferrero, conosciuto su Instagram come Iconize. Prima del suo coming out, era fidanzato con la nota influencer Chiara Nasti ed ha iniziato la sua carriera come video maker e fotografo dei vip sui social, ha partecipato anche ad alcune puntate della seconda stagione di “Riccanza” quando era fidanzato con Zorzi.

Tommaso Zorzi e l’ex Marco, la loro storia

Marco Ferrero, ex di Tommaso Zorzi, in seguito alla prima puntata del GF Vip 5, ha commentato la puntata a “Pomeriggio Cinque” da Barbara D’Urso, la quale gli ha chiesto cosa ne pensasse della parole che gli ha rivolto il suo ex sui social. “Mi è dispiaciuto che prima di partire ha fatto una diretta denigrandomi. Ha detto delle cose non belle“, ha commentato. I due, entrambi molto amici di Aurora Ramazzotti, si sono fidanzati nel 2017 nonostante si conoscessero da tempo. A Sanremo, durante la settimana del Festival, è scoccata la scintilla e da lì sono stati inseparabili per quasi due anni, fino all’addio. Da allora Tommaso è single, almeno ufficialmente. Insieme i due hanno realizzato una video intervista sul canale YouTuber dell’influencer.

