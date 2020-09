Temptation Island, chi sono Serena e Davide: la loro storia

Conosciamo meglio la storia della nuova coppia di Temptation Island composta da Serena e Davide: ecco tutte le curiosità

Davide Varriale nasce a Soccavo in provincia di Napoli. Si appassiona a Fabrizio De Andrè scrivendo anche delle recensioni della canzoni. Molto bravo a disegnare, è amante del cinema, arte e cinema. Serena Spena è di Napoli, ha una sorella di nome Anna. Inoltre, è proprietaria di due negozi di bomboniere e oggetti d’arredo in provincia di Napoli.

Leggi anche –> L’Isola dei Famosi a gennaio 2021: non ci sarà Alessia Marcuzzi



Leggi anche –> Alessia Marcuzzi distrutta dopo la tragedia: “Prego per te…”

Temptation Island, chi sono Serena e Davide: le curiosità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

I due si sono conosciuti circa tre anni fa in maniera del tutto particolare. I loro ex erano amici tra loro e così uscivano spesso: durante un’uscita a quattro si sono innamorati e così è iniziata la loro storia d’amore. Infine, è stata lei a scrivere alla redazione della trasmissione per partecipare per scoprire fino in fondo il loro rapporto.