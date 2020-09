Temptation Island, chi sono Anna e Gennaro: la loro storia

Conosciamo meglio la storia della nuova coppia di Temptation Island composta da Anna e Gennaro: ecco tutte le curiosità

Una delle coppie che parteciperà alla nuova avventura di Temptation Island sarà formata da Anna e Gennaro. Anna Ascione nasce nel 1994 a Torre Del Greco, si diploma all’Istituto tecnico E.Pantaleo della stessa città. Poi si laurea in Economia all’Università Federico II di Napoli. In passato ha lavorato nell’Amministrazione della Oceanis srl, che si occupa di sicurezza in mare. Anche Gennaro Mauro, 1989, vive a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove lavora nel negozio di ottica di famiglia. Ha tre sorelle e nel 2014 Gennaro si laurea in Optometria presso l’Università di Napoli Federico II, facoltà di Fisica iniziando a così a lavorare nel negozio di famiglia. In passato ha giocato anche in Serie D nel ruolo di difensore.

Temptation Island, chi sono Anna e Gennaro: le curiosità

I due sono fidanzati da ben sei anni e vivono nella stessa città, a Torre del Greco, in provincia di Napoli. I due sono molto legati, ma è arrivato nella loro relazione un altro momento di svolta per il loro futuro.