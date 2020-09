Temptation Island, chi è Speranza Capasso: età, foto, curiosità

Speranza Capasso e il suo Alberto sono una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2020. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Speranza Capasso e Alberto Maritato sono una delle coppie di Temptation Island 2020, il docu-reality di Canale 5 in versione condotto da Alessia Marcuzzi. La loro è una storia molto solida che va avanti da ben 16 anni. I due stanno insieme da quando erano appena adolescenti, ma non hanno ancora capito se sono davvero fatti l’uno per l’altra per il resto della vita. Conosciamo intanto Speranza più da vicino.

L’identikit di Speranza Capasso

Speranza Capasso ha 33 anni (è nata il 30 marzo 1987 ad Avellino) e da 16 anni, per la precisione da maggio 2004, è fidanzata con Alberto. Vive a Brusciano (Napoli) con il suo fidanzato e ha un fratello di nome Luigi, titolare di un negozio di tecnologia a Pomigliano d’Arco. Non ha dubbi sull’amore che Alberto nutre per lei, ma teme che lui possa ferirla, come già successo in passato: “Ho paura di perderlo. Io di Alberto non mi fido perché in passato mi ha raccontato delle bugie. Però il sentimento me l’ha sempre fatto giustificare”.

Speranza e Alberto sono stati i testimoni di nozze del fratello di lei e sono molto legati alle rispettive famiglie. Ma i suddetti errori del passato pesano come un macigno sul futuro della loro relazione. A decidere di partecipare a Temptation Island è stato proprio Alberto, che nel video di presentazione ha detto: “Dopo 16 anni non riesco ancora ad immaginare un futuro con lei…! La domanda che mi faccio è: Speranza è quella giusta?”. Lo scopriremo presto…

