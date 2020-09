Temptation Island, chi è Serena Spena: età, foto, lavoro

Serena Spena e il suo Davide Davide sono una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2020. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Serena Spena e Davide Varriale formano una delle coppie di Temptation Island 2020, il docu-reality di Canale 5 in versione Nip condotto da Alessia Marcuzzi. I due stanno insieme da 2 anni e 8 mesi, ma l’eccessiva gelosia del ragazzo sta minando la loro unione. Conosciamo intanto Serena più da vicino.

Leggi anche –> Temptation Island 2020: il cast, le coppie e dove si trova il villaggio

Leggi anche –> Temptation Island, chi è Anna Ascione: età, foto, lavoro

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Serena Spena

Serena Spena (classe 1995) ha 25 anni ed è originaria di Napoli. Ha sempre avuto la passione per il mondo della moda e delle passerelle, ma al momento si occupa di un negozio di bomboniere di cui è proprietaria, nel capoluogo partenopeo, e di arredamento.

Serena e Davide si sono conosciuti quando erano entrambi fidanzati con altre persone, il che ha contribuito ad accentuare la gelosia di lui. “Ho scritto io a Temptation Island perché sono stanca della sua gelosia eccessiva che ormai sta rovinando il nostro rapporto – ha spiegato lei nel video di presentazione -. Non ce la faccio a continuare così! Per Davide ho fatto tante rinunce e in cambio non ho avuto la sua fiducia. Spero che lui lo capisca e cambi per noi, altrimenti preferisco perderlo con tutto il dolore del mondo, piuttosto che essere infelice con lui”.

“La mia storia con Davide – ha aggiunto – è iniziata in modo particolare e difficile: lui era il fidanzato della mia migliore amica. Sia io che lei eravamo fidanzate da 8 anni, io convivevo e avevo in progetto di sposarmi. Stessa cosa per Davide e la mia amica. Così abbiamo cominciato a uscire in quattro ed è successo che io e Davide ci siamo innamorati perdutamente. Non avrei mai pensato di innamorarmi del ragazzo della mia migliore amica”.

Leggi anche –> Temptation Island, chi è Antonio Giungo: età, foto, lavoro

Leggi anche –> Temptation Island, chi è Carlotta Dell’Isola: età, foto, lavoro, curiosità

EDS