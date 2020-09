Temptation Island, chi è Nello Sorrentino: età, foto, lavoro

Nello Sorrentino forma con Carlotta Dell’Isola una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2020. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Nello Sorrentino parteciperà a Temptation Island 2020 nell’edizione condotta da Alessia Marcuzzi assieme alla sua dolce metà, Carlotta Dell’Isola. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Nello Sorrentino

Nello Sorrentino è nato a Napoli il 4 dicembre 1988 (è più grande di cinque anni della sua fidanzata, con cui sta insieme da sei anni). Finora non ha mai parlato pubblicamente della sua famiglia né del suo lavoro, mentre sappiamo che è un grande tifoso del Napoli e che non lesina foto sui social accanto alla sua Carlotta.

Nello e la sua compagna hanno deciso di iscriversi a Temptation Island 2020 per cercare di risolvere i loro problemi: lei vorrebbe “sistemarsi” e dare un senso compiuto alla loro storia d’amore, mentre a lui basta e avanza la convivenza. Ipse dixit: “Lei vuole a tutti i costi sposarsi. Io invece, al contrario suo, sono per la convivenza”. Non ci resta che aspettare per sapere chi dei due la spunterà…

