Un selfie costa caro a due ragazze morte nel corso di una tragedia accaduta di colpo, nel giro di qualche secondo. Avevano 18 e 19 anni.

Dal Brasile arriva la notizia che riguarda due ragazze morte in circostanze terribili. Le due avevano rispettivamente 18 e 19 anni. Si chiamavano Bruna Vellasquez e Monique Madeiros e sono cadute in una cascata mentre si stavano scattando dei selfies.

Le giovani sono precipitate da una altezza di 30 metri. Bruna è deceduta sul colpo, Monique è spirata pochi minuti dopo, mentre i paramedici stavano tentando disperatamente di rianimarla. Da quanto risulta, una delle due è scivolata all’improvviso mentre camminava vicino al bordo della cascata. E l’altra ragazza, per aiutarla, ha perso a sua volta l’equilibrio. L’incidente è avvenuto domenica scorsa, e lunedì pomeriggio le due giovani sono state sepolte nella loro città di origine a Lages, nello stato meridionale di Santa Caterina.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ragazze morte, il luogo dove è avvenuta la tragedia era chiuso ai visitatori perché pericoloso

Solamente qualche istante prima della tragedia le due ragazze morte avevano pubblicato le loro foto sui rispettivi profili social. Sono tanti i messaggi di cordoglio e di disperazione che stanno arrivando ora sul web in memoria delle due sfortunate giovani. La cascata in questione è quella di Salto Caveiras. Si apprende che il luogo dove questo dramma si è verificato era chiuso ai turisti. Tuttavia, a causa di controlli eventualmente non sufficienti, tanta gente è solita recarsi lì per ammirare le bellezze naturali del posto.