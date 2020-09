GF Vip 2020, sta per nascere la coppia Pierpaolo Pretelli Dayane Mello? Lui smentisce timidamente ma sembra proprio che sia così.

Sembra proprio che Pierpaolo Pretelli abbia un debole per la bellissima Dayane Mello. La cosa è venuta fuori da quanto abbiamo ascoltato all’interno della casa del GF Vip 2020.

Sono bastate poche ore per vedere i due entrare in grande sintonia. Il modello ha ricevuto anche un commento assai carino da parte di Matilde Brandi, che gli ha fatto notare compiaciuta di avere notato la cosa. Ma Pierpaolo Pretelli su Dayane Mello ha chiosato. “Da più giovane subito sarei scattato, con l’età mi sono calmato”.

Pierpaolo Pretelli Dayane Mello, c’è feeling

Ed anche Fausto Leali, prima di subire l’eliminazione, aveva consigliato al giovane di andarci con i piedi di piombo. La fretta è sempre cattiva consigliera in questi casi, ed anzi, vince chi mostra indifferenza. Questo è il modo migliore per mostrare interesse nella persona che si desidera, anziché assillarla di messaggi e di attenzioni. Certo, il messaggio di Leali è stato: “Aspetta prima l’ingresso di altre donne prima di decidere”, ma detto in maniera vistosamente scherzosa da parte del bresciano.

