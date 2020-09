Pierpaolo Petrelli, chi è il concorrente del GFVip: età, curiosità e carriera

Scopriamo qualcosa in più su Pierpaolo Petrelli: età, carriera e curiosità sull’ex velino impegnato nella nuova edizione del GFVip.

Chi non è appassionato di programmi televisivi probabilmente non ha idea di chi sia Piepaolo Petrelli. Eppure il 30enne da qualche anno a questa parte è una presenza fissa dei programmi Mediaset. Nato a Mareatea (Potenza), il 31 luglio del 1990, Pierpaolo sogna di diventare un avvocato, pratica la boxe ed è un appassionato di tatuaggi. Ne ha 5, quattro sulle braccia ed uno dietro l’orecchio (i tatuaggi devono essere dispari).

Dopo aver concluso il liceo, Petrelli si è iscritto a giurisprudenza con il sogno di diventare un giorno un avvocato. Durante gli anni universitari, però, il giovane vip è stato costretto a mantenersi gli studi lavorando come cameriere e ballerino. Proprio questa seconda professione gli ha permesso di accedere al mondo dello spettacolo quando è entrato a far parte del cast de ‘I Migliori Anni‘ di Carlo Conti. A quel punto gli si è aperto davanti un bivio: il mondo dello spettacolo o l’università. Per il momento ha deciso di proseguire con la prima alternativa.

Pierpaolo Petrelli, chi è

La sua carriera televisiva è proseguita come velino di ‘Striscia la Notizia‘ insieme ad Elia Fongaro (ex concorrente del GF Vip). Nel 2018 è giunta la partecipazione in qualità di tentatore a Temptation Island, e qualche mese dopo la partecipazione a ‘Uomini e Donne’ come tentatore di Teresa Langella, anche lei ex tentatrice. Presenza fissa nei salotti della D’Urso, Petrelli ad agosto ha anche pubblicato un primo singolo con la cantante Giorgina. Da inizio settimana è un concorrente del Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda la vita privata, Pierpaolo ha avuto una lunga e seria relazione con la bellissima modella Ariadna Romero, dalla quale ha avuto il figlio Leonardo. Finita la relazione, il ballerino non è più riuscito a stabilire un rapporto duraturo con un’altra ragazza. Il flirt che ha fatto più scalpore è stato quello con Ginevra Lambruschi, ex di Nicolò Bettarini e Stash.