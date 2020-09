Imperdibile offerta Ryanair: voli low cost a 5 euro per l’Italia fino a dicembre. Tutto quello che bisogna sapere.

Da Ryanair arriva una nuova imperdibile offerta lampo per volare in Italia a prezzi scontatissimi, da 5 euro, fino alla fine dell’anno. Si tratta delle ultime promozioni della compagnia low cost sui voli nazionali. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Offerta Ryanair: voli a 5 euro per l’Italia

Se state programmando di volare in Italia da questo momento fino alla fine del 2020 dovete approfittare subito delle ultime offerte di Ryanair sui voli interni a prezzi super scontati. Sono disponibili infatti biglietti da 5 euro per le principali destinazioni in Italia. Dovete sbrigarvi, però, perché si tratta di un’offerta lampo che scade domenica 20 settembre. Dovete dunque prenotare entro questa data.

La nuova offerta di Ryanair per volare in Italia è valida per viaggiare dal 1° settembre fino al 31 dicembre. Dunque è incluso anche il periodo di Natale.

Le tariffe sono a persona e si riferiscono ai viaggi di sola andata, sono soggette a disponibilità e si applicano i termini e le condizioni.

Ricordiamo, infine, che al costo dei biglietti in offerta va aggiunto quello per il bagaglio a mano, che è a pagamento da novembre 2018 e per il quale si paga un supplemento per l’imbarco in stiva oppure si deve acquistare il biglietto prioritario per portarlo in cabina, dove ora è consentito portare gratuitamente solo una piccola borsa da riporre sotto il sedile di fronte a quello del passeggero. Al costo del biglietto potrebbero aggiungersi altri tipi di supplemento (come scelta del posto e assicurazione).

Voli low cost in offerta

Dall’aeroporto di Milano Bergamo partono voli a 5 euro per: Alghero, Cagliari, Crotone e Pescara.

Da Milano Malpensa sono in offerta a 5 euro i voli per Alghero e Catania, mentre sono a 6 euro i voli per Bari e Palermo.

Dallo scalo di Roma Ciampino parte un volo a 5 euro diretto a Cagliari. Mentre da Roma Fiumicino è a 5 euro il volo per Bari e a 6 euro quello per Catania.

Da Alghero sono in offerta a 5 euro i voli per: Bologna, Milano Bergamo, Milano Malpensa e Pisa.

Da Bari, sempre a 5 euro, partono i voli per: Cagliari, Cuneo, Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

Dall’aeroporto di Bologna partono due voli a 5 euro per: Alghero e Catania.

Da Cagliari i voli a 5 euro sono diretti a: Bari, Catania, Cuneo, Milano Bergamo, Parma, Pisa, Roma Ciampino, Trieste, Venezia Marco Polo e Verona.

Da Catania sono in offerta a 5 euro i voli per Cagliari, Milano Malpensa, Venezia Marco Polo e Venezia Treviso; mentre è a 6 euro il volo per Roma Fiumicino e a 11 euro quello per Bologna.

Dall’aeroporto di Comiso parte un volo a 5 euro per Pisa. Da Crotone un altro a 5 euro per Milano Bergamo. Dallo scalo di Cuneo partono due voli a 5 euro per Bari e Cagliari.

Dall’aeroporto di Palermo è in offerta un volo a 5 euro per Milano Malpensa. Da Parma uno sempre a 5 euro per Cagliari. Poi da Pescara uno a 5 euro diretto a Milano Bergamo.

I voli in offerta da Pisa a 5 euro sono per: Alghero, Cagliari, Comiso e Trapani. A sua volta da Trapani parte un volo da 5 euro diretto a Pisa.

Quindi da Trieste è in offerta un volo da 5 euro per Cagliari. Da Venezia Marco Polo due voli, sempre a 5 euro, per Cagliari e Catania. Da Venezia Treviso un volo da 5 euro per Catania. Infine dall’aeroporto di Verona un volo in offerta a 5 euro per Cagliari.

