Mario Balotelli, la fidanzata segreta è Alessia Messina? La rivelazione sui social fatta da Alessandro Roma, famoso su Instagram come investigatoresocialofficial.

Alessandro Roma ha un account Instagram dal quale svela segreti inconfessabili dei vip. In molti si chiedono e gli chiedono come faccia a non ricevere decine di querele al giorno e di solito lui risponde: “Se io dico solo la verità non hanno nulla in mano per querelarmi”.

La rivelazione su Mario Balotelli

Uno degli ultimi post riguarda Mario Balotelli. Secondo Alessandro Roma infatti la ragazza che sta frequentando in gran segreto sarebbe Alessia Messina, influencer ed ex di Uomini e donne. Ecco le parole usate in questo annuncio: “Eravate curiosi? Molti mi dicono che gira questa voce, Ma sì dai ve lo dico io. Ho aspettato qualche giorno in più per annunciarlo perché non ero sicuro. ALESSIA Messina “influencer ed ex uomini e donne” e Mario Balotelli si stanno frequentando già da qualche settimana”.

Per chi non conoscesse Alessia Messina, ecco alcuni suoi post di Instagram.