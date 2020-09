GF Vip, lite Patrizia De Blanck e Flavia Vento: “Fatti ricoverare”

Flavia Vento ha deciso di abbandonare subito la casa del Grande Fratello dopo pochi giorni dall’inizio. L’attacco della contessa Patrizia De Blanck

Soltanto poche ore nella casa del Grande Fratello Vip. Flavio Vento ha chiesto di abbandonare il reality fin da subito. Prima l’attacco d’ansia durante la mattinata del 15 settembre, poi un attacco di Patrizia De Blanck. La stessa showgirl ha avuto improvvisamente un senso di colpa per i suoi cani decidendo di tornare immediatamente da loro. I suoi nuovi compagni d’avventura hanno cercato di convincerla a restare, ma non c’è stato nulla da fare.

GF Vip, l’attacco di Patrizia De Blanck a Flavia Vento

La contessa Patrizia De Blanck, sempre molto polemica, ha attaccato duramente il comportamento di Flavio Vento: “Ma ti rendi conto che figuraccia che stai facendo? Ma poi i soldi? Stai solo un giorno? Un giorno è poco, non puoi dire di averci provato. Poi non sono solo i soldi, non dovevi venire qui dentro”. Poi ha aggiunto: “Rimani almeno una settimana o dieci giorni per dire che non ce la fai più a resistere. Non doveva venire qui dentro, si fa ridere dietro da tutta Italia. Ora tutti la prenderanno in giro”. Infine, la contessa ha concluso: “Guarda che te invece di andare via, devi andare a farti ricoverare perché mica sei normale”.