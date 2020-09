Grande Fratello Vip: effettuati i controlli su Tommaso Zorzi, come sta

Tommaso Zorzi ha accusato sintomi influenzali ed è stato portato fuori dalla casa per dei controlli: ecco come sta il concorrente.

Poco dopo essere entrato nella casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha avvisato gli altri concorrenti che si sentiva poco bene. Il concorrente ha premesso che non voleva generare il panico, ma che si sentiva sintomi influenzali. In seguito a questa evoluzione è stato portato in un centro medico per un controllo e per le cure del caso. Poco dopo il temporaneo abbandono del concorrente, la produzione ci ha tenuto a precisare sui social che ogni concorrente ammesso alla casa era stato sottoposto a regolare controllo.

Leggi anche ->Tommaso Zorzi accusa un malore: abbandona la casa del Grande Fratello Vip

Leggi anche ->Allarme al Grande Fratello, Tommaso Zorzi sta male: ha la febbre

Tommaso Zorzi torna nella casa del Grande Fratello

Poco fa la produzione del Grande Fratello ha comunicato che Tommaso Zorzi ha concluso tutti gli accertamenti del caso ed è stato riammesso alla casa. Come già previsto, infatti, per lui si è trattato di un malore legato alla sinusite, nulla a che fare con la pandemia di Coronavirus. Anche tutti gli altri concorrenti possono dunque tirare un sospiro di sollievo e affrontare i prossimi giorni con maggiore sicurezza.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI