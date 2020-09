Flavia Vento disperata abbandona il Grande Fratello Vip: cosa le è successo. E’ il secondo abbandono nel giro di poche ore e dopo solo un giorno di reality.

Dopo 24 ore finisce già definitivamente l’avventura di Flavia Vento al Grande Fratello Vip. Entrata nelle vesti di una sirenetta, la showgirl è apparsa subito in grande difficoltà e dopo poco ha fatto la valigia e se ne è andata salutando i suoi compagni di viaggio abbastanza increduli di questa scelta.

Visualizza questo post su Instagram FLAVIA VENTO ABBANDONA LA CASA DOPO 24 ORE ✈️✈️✈️✈️✈️ #GFVIP Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 15 Set 2020 alle ore 3:44 PDT

Così mentre Tommaso Zorzi esce dalla casa dopo un malore, ma dovrebbe poi rientrare (sempre che il tampone per il Covid sia negativo), la Vento se ne va per sempre. La motivazione ufficiale è che le mancano troppo i suoi cani. Troppa nostalgia dunque anche se fa un po’ effetto per due motivi. Flavia Vento era nella casa da pochissime ore e poi molti si chiedono: quando ha accettato di entrare in un reality non ci ha pensato a cosa questo avrebbe comportato?