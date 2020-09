Firenze, bimbo di 12 anni morto in bagno: l’ipotesi choc

Tragedia a Sesto Fiorentino (Firenze): un bambino di 12 anni è stato trovato morto in bagno. “Forse caduto nella vasca”.

Sarebbe morto a seguito di un incidente domestico, cadendo mentre entrava nella vasca da bagno e sbattendo violentemente la testa. Così, secondo l’ipotesi al momento più accreditata, ha perso la vita il bambino di 12 anni trovato ieri privo di sensi nel bagno della sua casa in provincia di Firenze, a Sesto Fiorentino. Sulla tragica vicenda che ha lasciato sotto choc un’intera comunità la Procura aprirà un fascicolo per far luce sull’esatta dinamica dell’accaduto.

Tragica disgrazia in provincia di Firenze

Quando è stato trovato il bimbo era privo di sensi: inutili, purtroppo, i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori. Sul posto oltre ai sanitari sono intervenuti anche la Polizia municipale e i Carabinieri per tutti i rilievi e gli accertamenti del caso. Il corpo del 12enne è stato poi trasferito all’istituto di medicina legale di Careggi (Firenze), a disposizione dell’autorità giudiziaria, che in queste ore starebbe valutando se disporre o meno l’autopsia. A breve sono attesi ulteriori accertamenti.

