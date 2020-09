Elisabetta Gregoraci, ecco perché non è entrata al GF Vip

Elisabetta Gregoraci sarebbe dovuta entrare alla prima puntata del Grande Fratello Vip, ma non è stato così. Ha a che fare con l’esito del tampone.

Da lunedì 14 settembre 2020 è iniziata la quinta stagione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Tra i vip attesi per entrare nella Casa più seguita d’Italia, anche Elisabetta Gregoraci, che però non è entrata nel programma, scatenando la preoccupazione dei fans.

Molte sono state le indiscrezioni sul perché Elisabetta Gregoraci non sia entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, alcuni hanno pensato che avesse a che fare con l’ex marito Flavio Briatore, guarito dal Covid-19. Altri hanno ritenuto che potesse riguardare la stabilità del figlio Nathan Falco, invece Dagospia ha svelato perché c’è uno slittamento alla seconda puntata del 18 settembre per la showgirl: semplicemente Elisabetta non aveva ancora ricevuto l’esito del tampone per il Coronavirus, il prerequisito fondamentale per entrare dalla porta rossa della Casa di Cinecittà.

Elisabetta Gregoraci, il suo ingresso slitta alla seconda puntata

Elisabetta Gregoraci ci ha tenuto a rassicurare i suoi fans circa la sua entrata al Grande Fratello Vip: varcherà la porta il 18 settembre. La conduttrice del Battiti Live doveva solo attendere l’esito del terzo tampone per il Coronavirus, che si è rivelato negativo per la calabrese, pertanto potrà entrare senza problemi al Grande Fratello Vip. Insieme a lei entreranno anche Paolo Brosio, Francesco Oppini, che ha fatto delle rivelazioni choc sulla morte della sua ex, Fulvio Abbate, Stefania Orlando, Myriam Catania, Francesca Pepe, Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda. Tutti i concorrenti sono risultati negativi al test per il Covid-19, solo la situazione di Elisabetta sembrava complicata a causa dell’ex marito Flavio Briatore, risultato positivo ma già guarito.

