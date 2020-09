Elisabetta Canalis scappa da Los Angeles: paura per l’ex velina

Elisabetta Canalis annuncia un’importante novità: ecco cosa ha deciso di fare per il bene della sua famiglia.

Elisabetta Canalis va sempre più forte sui social, ma ultimamente la vita dell’ex velina di Striscia la Notizia è stata segnata da grosse preoccupazioni, tra il lockdown per il Coronavirus che ha stravolto i suoi impegni di lavoro e una città, Los Angeles, nella quale non riesce più a vivere.

La difficile scelta di Elisabetta Canalis

Attraverso alcune “storie” sul suo profilo Instagram Elisabetta Canalis ha spiegato che in questo periodo così difficile, la città di Los Angeles, dove vive con i marito, la figlia e un’amica, è diventata davvero invivibile: la povertà, gli effetti della pandemia e la criminalità hanno stravolto la fisionomia di quella che ormai considerava “casa” sua. Motivo per cui la showgirl avrebbe deciso di prendere, seppur a malincuore, una scelta molto difficile per sé e la sa famiglia.

Chi può – racconta Elisabetta Canalis – sta abbandonando Los Angeles almeno per qualche tempo, e così ha deciso di fare anche lei, insieme alla figlia Skyler, al cane e a due fidatissimi amici. Destinazione? Palm Springs. Unico assente in quella che dovrebbe essere comunque una trasferta provvisoria è Brian Perri, marito della donna: per motivi di lavoro il famoso neurochirurgo non sarebbe in grado di spostarsi…

