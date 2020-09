Pandemia Covid-19, l’aeroporto di Roma Fiumicino è il più sicuro al mondo.

Ottime notizie per l’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma a Fiumicino: lo scalo è stato valutato, finora, il migliore al mondo per le procedure di sicurezza anti-Covid-19. L’importante riconoscimento è stato assegnato da Skytrax, ente di rating del settore aeroportuale internazionale.

Skytrax ha attribuito all’aeroporto di Fiumicino il “Covid-19 5-Star Airport Rating”, ovvero 5 stelle per le misure di sicurezza adottate per i controlli e la prevenzione dei contagi da nuovo coronavirus. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Covid-19, aeroporto di Roma Fiumicino più sicuro al mondo

L’annuncio è stato dato dalla Regione Lazio: l’aeroporto di Roma Fiumicino è il primo al mondo a ottenere il “Covid-19 5-Star Airport Rating“, ovvero una valutazione a 5 stelle sulla sicurezza delle misure anti-Covid. L’importante riconoscimento arriva da Skytrax, ente britannico di rating specializzato nel settore aeroportuale internazionale, famoso per le sue classifiche annuali dei migliori aeroporti del mondo.

L’aeroporto Leonardo Da Vinci ha ottenuto la massima valutazione per l’organizzazione, i controlli e i test messi in campo per fermare i contagi del nuovo coronavirus Sars-CoV-2, responsabile della malattia Covid-19. Per Roma e l’Italia si tratta di un riconoscimento prestigioso, che premia l’impegno e gli sforzi nella prevenzione di una malattia subdola.

L’emergenza internazionale per la pandemia di Covid-19 ha spinto Skytrax a valutare gli aeroporti, oltre che per i tradizionali servizi, anche per l’igiene e le misure adottate per prevenire i contagi del virus.

I parametri valutati

La valutazione dell’aeroporto di Roma Fiumicino è avvenuta in tre giorni a settembre, scrive Skytrax in un comunicato, ed è basata su “una combinazione di controlli di efficienza procedurale, analisi dell’osservazione visiva e test di campionamento ATP, con la coerenza degli standard che è un fattore determinante nella valutazione finale”. I sistemi e le procedure Covid-19 messi in atto nell’aeroporto di Roma Fiumicino soddisfano uno standard rigoroso e Skytrax ha verificato il successo in prima linea delle misure per mantenere al sicuro il personale aeroportuale e i clienti”. L’ente ha valutato positivamente anche l’applicazione delle politiche generali relative alle procedure anti-Covid-19. Tra queste, la segnaletica in più lingue nell’aeroporto è stata giudicata efficace e comprensibile.

La concentrazione delle operazioni di check-in e degli arrivi in unico terminal, il Terminal 3, facilita i controlli sui passeggeri e l’applicazione delle misure di igiene, ha spiegato ancora Skytrax. Tra gli altri aspetti positivi c’è la presenza visibile di personale addetto alle pulizie nelle aree riservate ai passeggeri. Inoltre, l’aeroporto sta testando diversi metodi di sanificazione UV, con un ulteriore miglioramento dei livelli di igiene nei punti ad alto contatto, come ascensori e scale mobili. I test ATP su superfici toccate di frequente hanno indicato che dove il personale è più attento alla manutenzione lo standard è buono e l’aeroporto continua a migliorarsi.

Il traffico dei passeggeri allo scalo di Fiumicino ha subito un calo drastico a causa della pandemia, ma l’aeroporto continua ad essere frequentato dalla maggior parte dei viaggiatori che prendono l’aereo in questo momento.