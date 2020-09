Coppa del Mondo del Panettone, partono le preselezioni del concorso internazionale.

Panettone, un dolce sempre più amato da gustare tutto l’anno. Anche se mancano più di tre mesi a Natale, questo dolce della tradizioni milanese sta conquistando tutto il mondo e tutto l’anno. Tanto che da qualche anno è anche protagonista di manifestazioni estive, che si svolgono anche al Sud Italia e ne propongono una versione più leggera e alla frutta.

Consumato lontano dal Natale, protagonista di degustazioni, rassegne, eventi enogastronomici, il panettone è diventato un alimento gourmet che ha superato la tradizione e viene preparato in tante versioni creative e con ingredienti diversi e insoliti. Innovazioni che non scalfiscono la ricetta tradizionale ma che rappresentano un valore aggiunto.

Dopo il panettone estivo, l’evento dell’anno dedicato a questo soffice dolce è la Coppa del Mondo del Panettone, per la quale stanno per preselezioni in tutta Italia. Concorso internazionale rivolto ai pasticceri professionisti. Ecco cosa bisogna sapere.

Leggi anche –> Vendemmia Tricolore 2020: enoturismo e trekking tra le vigne del Barolo

Coppa del Mondo del Panettone, le preselezioni

La Coppa del Mondo del Panettone è un grande evento internazionale interamente dedicato al lievitato per eccellenza. Si tiene ogni due anni a Lugano e i partecipanti alla finale sono prima selezionati da concorsi nazionali in diversi Paesi: Italia, Svizzera, Spagna, Stati Uniti, Francia.

La manifestazione è nata per celebrare storia e lavorazione di un prodotto in grado di valicare i confini d’origine per imporsi sulla scena dolciaria mondiale.

La seconda edizione del concorso internazionale sarà a Lugano dal 5 al 7 novembre 2021: le preselezioni per i finalisti iniziano a partire da settembre 2020 in diversi Paesi. In Italia si svolgeranno al Nord, al Centro e al Sud.

Per informazioni e per il regolamento del concorso: coppadelmondodelpanettone.ch/concorso-internazionale

Leggi anche –> Escursioni e degustazioni tra le colline del Prosecco