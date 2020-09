Cerca di rapire due bimbe alla fermata del bus: aperta la caccia all’uomo

Un uomo a bordo di un’auto bianca ha cercato di rapire due bimbe di 11 anni appena uscite da scuola: la polizia lo cerca.

Finita la giornata di lezioni a scuola, due studentesse delle medie, due bimbe di 11 anni, si erano accomodate alla fermata dell’autobus in attesa del mezzo che le avrebbe riportate a casa. Mentre attendevano il bus, un’auto bianca si accosta alla panchine ed un uomo comincia a parlare con loro per convincerle a salire in auto. Le bimbe, però, non sono intenzionate a dargli fiducia e rifiutano l’invito.

L’uomo, a quel punto, è diventato insistente ed ha cercato di forzarle a salire in auto. Le bimbe sono state leste a comprendere il pericolo che incombeva ed hanno deciso di cominciare a correre verso la scuola. Una volta raggiunto l’istituto, le due alunne hanno informato il personale di quanto successo poco prima. La scuola ha quindi chiamato i loro genitori e la polizia per denunciare l’accaduto.

Cerca di rapire due bimbe alla fermata: aperta la caccia all’uomo

Le due studentesse erano visibilmente scioccate, ma non presentavano alcuna ferita. Il tentativo di rapimento ha allertato tutta la comunità di Orpington, Bromley (provincia di Londra). I genitori sono preoccupati che il malintenzionato possa provare nei giorni a seguire a rapire altre ragazzine e questa volta riesca nell’intento. La polizia, per evitare che questo accada, ha aperto un’indagine sull’incidente di ieri pomeriggio ed è alla ricerca dell’uomo. Secondo la descrizione offerta dalle due studentesse si tratterebbe di un uomo sui trent’anni con i capelli scuri. Ieri viaggiava a bordo di un’auto bianca, probabilmente una 500 L, in compagnia di un coetaneo.