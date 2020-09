Un bimbo investito da scuolabus perde la vita a soli 4 anni. Il dramma si è verificato nella giornata di mercoledì 16 settembre 2020 nella città labronica.

In provincia di Livorno un bimbo investito da scuolabus perde la vita in circostanze drammatiche. Teatro di questa tragedia è il piccolo centro di Castagneto Carducci, una frazione della località di Donoratico.

Il decesso è accaduto proprio vicino a casa sua intorno alle ore 13:00 di mercoledì 16 settembre 2020. Da quanto risulta, il piccolo si trovava in bici spuntando all’improvviso in strada, dopo essersi allontanato. Fare capolino tra le auto parcheggiate ha impedito in maniera ulteriore all’autista del bus di accorgersi in maniera tempestiva della presenza del bambino. Il mezzo pesante purtroppo era in transito proprio in quel momento e non è stato possibile evitare l’impatto.

Bimbo investito da scuolabus, inutile l’arrivo del personale del 118

A niente è valso l’intervento tempestivo dei sanitari del 118. Il bambino investito dallo scuolabus è deceduto proprio lì, in strada, mentre il personale medico stava cercando in tutti i modi di rianimarlo sottoponendolo alle manovre urgenti di pronto intervento. Era arrivata anche una eliambulanza, ma purtroppo invano. Adesso su questo incidente stanno conducendo una indagine la polizia municipale ed i carabinieri, che hanno anche svolto degli accertamenti.

