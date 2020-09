Amadeus, la triste confessione: “Straziante vedere mio figlio così”. Il conduttore de I soliti ignoti e del Festival di Sanremo parla del suo Josè.

Amadeus ha parlato di vari argomenti con il magazine Oggi e ha toccato anche la sfera personale sempre così importante per il conduttore Rai.

Nei giorni scorsi si era parlato molto di lui dopo le dichiarazioni sul prossimo Sanremo che secondo Amadeus non avrebbe senso fare se non si potesse riempire l’Ariston di pubblico. Al conduttore aveva risposto abbastanza piccato il direttore di RaiUno che aveva invece ribadito che Sanremo si farà comunque e un suo rinvio nono è assolutamente nei piani.

Amadeus, le parole toccanti sul figlio Josè

Nell’intervista al settimanale Oggi come dicevamo Amadeus ha però parlato anche della sfera privata e della sua famiglia. A proposito del figlio ha dichiarato che durante il lockdown ha sofferto tantissimo per la situazione e che lui e Giovanna come genitori hanno sofferto altrettanto vedendolo così in difficoltà. “E’ stato straziante osservare questa trasformazione” ha detto l’ex voce di Radio Deejay raccontando che il bambino non faceva che mangiare per via del nervoso.

Il conduttore ha poi spiegato che fortunatamente quando si è tornati ad una parziale normalità tutto è tornato a posto e anche il piccolo Josè si è ripreso alla grande.