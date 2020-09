Al Bano Carrisi stupito e rattristato: “La gente mi dice cose brutte”

In una recente intervista Al Bano Carrisi ha confessato di essere stato preso di mira dalle persone per una sua affermazione.

Nei mesi scorsi Al Bano è tornato prepotentemente al centro delle cronache di gossip. Prima si vociferava che potesse rimettersi insieme a Romina Power, ipotesi smentita seccamente dal cantante di Cellino San Marco quando ha annunciato il riavvicinamento a Loredana Lecciso. In seguito i siti di gossip hanno cominciato a parlare di una possibile data del matrimonio.

Leggi anche ->Jasmine Carrisi, confessione su Al Bano: “Mi ha fatto soffrire…”

Anche queste voci stanno infastidendo e non poco l’artista pugliese, il quale ha precisato in una recente intervista concessa a Radio Rai 2: “Io sto bene con Loredana così come sto. E’ intelligente, mi ha dato due figli, abbiamo avuto dei problemi ma li abbiamo saputi risolvere”. Insomma nessun matrimonio in vista per il momento, ma questo non significa che tra i due le cose non vadano per il verso giusto, anzi.

Leggi anche ->Al Bano Loredana Lecciso di nuovo felici: l’annuncio di Simona Ventura

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Al Bano confessa: “la gente mi dice cose brutte”

Alle voci infondate Al Bano ormai ci è abituato da anni e per quanto gli possano dare fastidio ci ha fatto sostanzialmente il callo. Quello a cui non era abituato era l’odio e la cattiveria della gente. Il cantante ha confidato che nei mesi scorsi è rimasto sorpreso e rattristato a leggere dei commenti non esattamente lusinghieri. Il fenomeno si è verificato dopo che lo scorso maggio il cantante si è lamentato della mancanza di lavoro, dicendo che senza concerti aveva: “Solo uscite, nessuna entrata”.

Queste parole hanno fatto arrabbiare le persone che hanno cominciato ad insultarlo e criticarlo sui social. Una reazione che Al Bano non comprende e non ritiene giusta: “Non vedo qual è il problema. La gente mi sta dicendo cose brutte, sui social scrivono di tutto, io non ho fatto nulla a nessuno”.