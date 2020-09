Sempre bella e sensuale, Wanda Nara ammalia i suoi numerosi ammiratori con una clip postata sul suo profilo personale Instagram.

Su Instagram, Wanda Nara non perde occasione per esibirsi e per restare sulla cresta dell’onda. La modella argentina, che è titolare anche di una linea di cosmetici, ci mostra quello che è il suo colore preferito in un brevissimo filmato di pochi secondi di durata. Pochi ma molto intensi, e grazie al suo sguardo languido ed alla sua espressione che la rende sempre assai desiderabile. La 33enne argentina resta una donna molto bella ed ambita. Nonostante sia ormai da tempo sposata con Mauro Icardi, dal qualche ha avuto due figli.

Visualizza questo post su Instagram questo colore è il mio preferito… @wandanaracosmetics link in Bio Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 14 Set 2020 alle ore 6:49 PDT

Lei è davvero uno spettacolo incomparabile, e lo sa bene. La sudamericana conosce bene quanto sia potente la sua capacità di imporre il proprio appeal. E lo dimostra anche l’elevato numero di followers conseguiti e l’altissima frequenza di messaggi ricevuti dai suoi fans. Wandita fa attualmente la spola tra Parigi – dove vive con la famiglia visto che Icardi da un anno milita nel Paris Saint-Germain – e Milano, che per motivi di lavoro la richiama per degli eventi in presenza.

Wanda Nara, Instagram per lei è una miniera d’oro

Visualizza questo post su Instagram 🐴🤎 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 13 Set 2020 alle ore 4:44 PDT

Ma anche su Instagram la Nara riesce a trarre il massimo a scopi commerciali, proprio grazie alla sua abilità nell’apparire e nel piacere. Lei del resto è tra le migliori ed il suo profilo social risulta sempre tra i più visitati tra le donne vip che sono presenti con grande continuità sulla piattaforma.

