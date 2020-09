Uomini e Donne, Gemma contro Nicola: rivelazione hot sui “filmini”

Gemma Galgani senza freni a Uomini e Donne racconta delle “serate piccanti” di Nicola Vivarelli: Maria De Filippi è costretta a fermarla.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli fanno ancora scintille a Uomini e Donne. L’ultima puntata del programma è stata teatro dell’ennesimo scontro tra i due. A dire il vero, Gemma prima ne ha dette di tutti i colori a Tina Cipollari, poi si è scagliata pesantemente contro il suo ex spasimante. Di lì alla rissa il passo è stato breve: il baldo giovane ha dato a Gemma della “ridicola” e lei l’ha bollato come un “ragazzino”, per poi ingiungergli: “Trattami da signora”.

Botta e risposta incandescente a Uomini e Donne

Il nodo del contendere tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli è quanto accaduto la scorsa estate. Lei ha spiazzato tutti insinuando che lui in quel di Torino avrebbe trascorso “serate piccanti con tanto di documentazione”. Al che Maria De Filippi si è sentita in dovere di intervenire, chiedendo alla Dama di spiegarsi meglio, magari moderando i termini.

“Io ero qui a Roma, lui ha preso ed è partito per Torino – ha quindi rivelato Gemma -. Poi è uscito con dei suoi amici, con dei ragazzi e una ragazza molto provocante. Avete passato la serata insieme, sui social c’erano i filmini e le foto. Sì, le stories”. Festini da Don Giovanni o semplice uscita tra amici? Maria De Filippi propende per la seconda ipotesi, ma intanto è stato lanciato il sasso nello stagno.

Mantenendo una calma almeno apparente, Nicola ha ribattuto all’accusatrice: “L’italiano non è così stupido. Sei una grandissima falsa”. Il pubblico si è diviso, ma Tina è naturalmente accorsa in difesa del ragazzo, facendo notare all’acerrima nemica che con tutti i suoi ex si comporta allo stesso modo…

EDS