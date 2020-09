Proposta di matrimonio da sogno, coppia insultata sui social: “Scadente”

Il momento più emozionante della loro vita, la proposta di matrimonio, è stata deriso e preso di mira dagli hater sui social.

Anni e anni di produzioni hollywoodiane hanno portato alcune ragazze a desiderare una proposta di matrimonio caratterizzata da un grande gesto romantico. Così ci sono migliaia di innamorati che, per lusingare e rendere indimenticabile la proposta, scelgono una location particolare e osservano una specie di cerimoniale: lui in ginocchio davanti allo spot da sogno con in mano un cofanetto aperto contenente l’anello di fidanzamento.

Grazie ad internet queste proposte diventano spesso di dominio pubblico e per una ragione o un’altra diventano in seguito virali. C’è l’innamorato con il cuore spezzato in diretta, quello che scegli il vulcano più alto d’Europa o la corsia di un ospedale per rendere unica la proposta. Poi ci sono quelli che aderiscono al filone cinematografico con proposta in ginocchio davanti al luogo iconico. Uno dei più gettonati in questi anni è il castello della bella addormentata a Disneyland o a Disneyworld.

Proposta di matrimonio ridicolizzata sui social

A questo ultimo filone ha aderito una giovane coppia che in questi giorni è diventata virale. A rendere famosa in tutto il mondo la proposta, però, sono stati i commenti ironici degli utenti che l’hanno vista. Per gli utenti, infatti, si tratta di una proposta “scadente e poco originale”. Sono decine le coppie che ogni anno scelgono questo luogo e questa modalità, allora perché proprio questa coppia è stata presa di mira?

A scatenare gli hater c’è un dettaglio sulla parte destra della foto stessa. A margine, infatti, c’è un altro ragazzo in ginocchio, intento a chiedere la mano alla propria amata. Proprio quel dettaglio ha scatenato l’ironia degli utenti. C’è chi commenta: “Quando raggiungi la posizione strategica ed un ragazzo dietro fa la proposta da una panchina”, un altro che scrive: “Se qualcun altro sta facendo la proposta nello stesso punto e nello stesso momento, questo indica che la tua idea è tutt’altro che originale”.