Un uomo assalta un religioso in piazza a Como, per la vittima non c’è niente da fare. Il prete ucciso aiutava da anni gli extracomunitari.

Dramma a Como, con un prete ucciso in strada. La vittima si chiamava don Roberto Malgesini ed aveva 51 anni. Di mattina presto, martedì 15 settembre 2020, il religioso ha subito l’assalto da parte di un uomo proprio nel centro della città lombarda, in piazza San Rocco. L’assalitore è un cittadino di origine straniera, che ha colpito più volte don Malgesini con un coltello. Successivamente l’extracomunitario si è recato alla più vicina stazione dei carabinieri per costituirsi ed ammettere quanto di terribile commesso. Il prete ucciso da molto tempo si prodigava proprio per dare aiuto agli stranieri che arrivavano in Italia e che avevano urgente bisogno di aiuto. Tra l’altro questo delitto ha avuto luogo a breve distanzia dalla parrocchia della quale la vittima era titolare.