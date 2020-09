Infrange le regole ed evade dall’isolamento domiciliare, ma una cameriera positiva al Coronavirus finisce con l’infettare tante persone.

Una ragazza positiva al Coronavirus ha infettato tantissime persone a causa della sua condotta sciagurata. Si tratta di una giovane di nazionalità statunitense che è andata in giro per diversi locali e ristoranti della Baviera, in Germania.

Adesso su quanto accaduto ha aperto una inchiesta ufficiale la Procura di Monaco, che ha formalizzato delle accuse molto gravi nei confronti della giovane. Quest’ultima ha 26 anni e lavora come cameriera in un hotel frequentato dai militari dell’esercito degli Stati Uniti di stanza nel posto. La positiva al Coronavirus avrebbe dovuto sottostare a quarantena in casa proprio perché era stata accertata la presenza del Covid all’interno del suo organismo. Invece se n’è andata in giro a divertirsi, ed ora deve rispondere di lesioni fisiche, negligenza ed altri reati.

Positiva al Coronavirus, cameriera viola la quarantena per andare a divertirsi

La stima iniziale riferisce di almeno 22 persone potenzialmente contagiate dalla giovane, fra ospiti dell’albergo e dipendenti. Da stimare invece l’impatto avuto con altri individui con i quali è entrata in contatto nei vari locali frequentati. Il governatore della Baviera ha fortemente condannato questa condotta scriteriata ed irresponsabile. Risulterebbe che la 26enne sia stata in vacanza in Grecia nella seconda metà di agosto. Poi l’8 settembre ha svolto il tampone. In attesa dei risultati, la cameriera avrebbe dovuto restare chiusa in casa. Invece si è data alla pazza gioia. E qualche giorno dopo ecco confermata la sua positività. Proprio la Baviera risulta una delle aree più colpite dalla epidemia di Covid in tutta la Germania.

