Un giovane viene pestato dal branco nelle stesse modalità con le quali nelle scorse settimane era morto Willy Monteiro a Colleferro.

Un altro giovane picchiato dal branco in maniera selvaggia. Proprio come accaduto a Willy Monteiro a Colleferro, in provincia di Roma, due settimane fa. In quella circostanza il 21enne italiano di Capo Verde aveva perso la vita, massacrato di botte ed in netta inferiorità sotto tutti i punti di vista.

Lo stesso è ora accaduto a Savona, con la vittima che in tale circostanza ha dovuto osservare un certo periodo di ricovero in prognosi riservata. Lui è un giovane di 22 anni, picchiato dal branco i cui componenti sono adulti di età compresa sempre fra i 22 ed i 33 anni. I carabinieri di Savona hanno reso operativo per tutti loro l’arresto motivato da diversi capi di accusa. Su tutti spiccano i reati di lesioni personali, aggressione e sequestro di persona, per cinque individui in particolare. Teatro della violenza era stato, alcuni mesi fa uno spazio della stazione ferroviaria della città ligure, dove il 22enne era stato sorpreso per poi essere spinto in un vicolo attiguo alquanto isolato.

Pestato dal branco, la vittima passa un mese in ospedale

Il gruppo aveva attuato il pestaggio ed uno degli arrestati aveva anche estratto un coltello. Poi da lì tutti loro si erano spostati in un parco, con il giovane indifeso è picchiato ripetutamente anche alla testa con svariati calci. Questo portò allo svenimento del ragazzo, che in ospedale è poi entrato con una frattura dello zigomo e diverse altre lesioni molto serie. Quando si è ripreso, dopo ben un mese di ricovero, lui ha raccontato tutto alle forze dell’ordine, le quali hanno provveduto ad arrestare l’intero gruppo dei violenti.

