Neonato sbranato da un cane: due arresti per omicidio colposo

Un neonato di appena 12 giorni è morto dopo essere stato sbranato a morte da un cane a Doncaster, nella contea inglese del South Yorkshire.

I servizi di emergenza sono stati chiamati a Welfare Road, Woodlands, Doncaster, nella contea inglese del South Yorkshire, intorno alle 15:30 (ora locale) di domenica scorsa, dopo che un cane ha attaccato un bambino, secondo quanto riferito dalla Polizia. Purtroppo era già troppo tardi.

Il bimbo ucciso dal cane lasciato incustodito

Un neonato di soli 12 giorni è morto dopo essere stato sbranato dal cane. Il bambino è stato portato d’urgenza in ospedale con gravi lesioni dopo essere stato aggredito dall’animale, ma si è spento poco tempo dopo. Un uomo di 35 anni e una donna di 27 anni sono stati arrestati con l’accusa di omicidio colposo per negligenza grave, ma poi rilasciati in attesa di ulteriori indagini. Sarebbero stati loro a lasciare il quadrupede incustodito.

Un portavoce della polizia del South Yorkshire ha dichiarato: “La polizia è stata chiamata a un indirizzo su Welfare Road intorno alle 15:30 di domenica a seguito di notizie secondo cui un cane aveva aggredito un bambino. All’arrivo presso la struttura, i servizi di emergenza hanno scoperto che un bambino di 12 giorni era stato morso da un cane e aveva riportato gravi ferite”. “Il cane – ha aggiunto – è stato portato via dal luogo della tragedia”.

