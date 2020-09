Morti due giovani fidanzati: l’auto si è schiantata e ha preso fuoco

Ci troviamo in provincia di Como, L’auto sulla quale viaggiavano due fidanzati si è schiantata contro un albero, poi ha preso fuoco.

Il tragico incidente è avvenuto nella sera di martedì 8 Settembre 2020. Due vittime sono rimaste coinvolte nel terribile dramma. Si tratta di una giovane coppia di fidanzati. Parenti e amici sono straziati dal lutto, e la perdita dei due ragazzi ha lasciato nel cuore dei cari una cicatrice indelebile.

Avevano entrambi 24 anni i due ragazzi presenti all’interno dell’auto al momento dell’incidente, troppo giovani per volare via. Viaggiavano su una Fiat Panda, e alla guida della vettura si trovava il ragazzo. Nessuno dei due avrebbe mai immaginato tutto quello che sarebbe accaduto di lì a poco.

L’incidente è avvenuto in provincia di Como, più precisamente tra la suddetta e Casnate con Bernante. I due stavano viaggiando a bordo della Panda, quando, intorno alle ore 22:00, proprio all’altezza di una curva, l’auto è uscita di strada. La vettura si è successivamente schiantata contro un albero a bordo strada. Lo schianto ha causato un principio di incendio, che è stato alimentato da alcune balle di fieno presenti nelle immediate vicinanze dell’auto.

Entrambi i fidanzati sono rimasti intrappolati all’interno dell’abitacolo della Fiat. La ragazza è morta in seguito alle conseguenze dell’incendio. Il ragazzo, al momento dell’arrivo dei soccorsi, era ancora in vita. È stato dunque trasportato d’urgenza in ospedale, ma nemmeno per lui c’è stato niente da fare. È stato dichiarato deceduto dopo soltanto poche ore.

