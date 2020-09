Karina Cascella, la denuncia dopo tanti anni: “Mio padre ci picchiava”

Un racconto davvero emozionante quello di Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne, ai microfoni di Pomeriggio 5: ecco tutta la verità

Il ricordo fa ancora male. Così Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne, è tornata a parlare del passato ai microfoni di Pomeriggio 5 denunciando anche il comportamento di suo padre: “Aveva davvero gravi problemi con l’alcol. Ci continuava a picchiare sempre e così all’età di 18 anni sono andata via da casa perché non volevo più stare lì”. Poi ha aggiunto: “Picchiava anche mia madre senza motivi, non ne ho parlato fino ad oggi. So che molte ragazze vivono questa situazione, molte donne accettano di convivere in famiglia con uomini che le picchiano e picchiano i loro figli”.

Karina Cascella, l’allarme lanciato

L’ex opinionista di Uomini e Donne ha continuato a parlare di questa pratica molto diffusa anche al giorno d’oggi: “Bisogna scappare e continuare a denunciare. Io e le mie sorelle eravamo piccolissime: mio padre ha picchiato mia madre anche quando era incinta. Vivevo notti insonni, ma il giorno dopo andavo a scuola comunque pur di potermi lasciare alle spalle quella realtà”. Un racconto davvero emozionante ricordando soprattutto le brutte cose del passato.