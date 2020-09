Ilary Blasi lascia Francesco Totti senza parole: “C’è una donna incinta in casa”

Ilary Blasi ha filmato e messo su Instagram la reazione del marito quando gli ha annunciato l’inattesa gravidanza.

Francesco Totti e Ilary Blasi sono una coppia affiatatissima e anche in questo anno particolare sono riusciti a rafforzare la loro unione. Di recente sono stati bersagliati di critiche per aver fatto una fuga romantica a Parigi, ma i commenti e le polemiche non hanno scalfito la serenità familiare. In un recente video, inoltre, si vede il momento in cui la conduttrice annuncia al marito che la famiglia si sta per allargare. Una notizia che coglie evidentemente di sorpresa l’ex capitano della Roma.

La scena è stata documentata sulle storie Instagram di Ilary Blasi. La conduttrice lo filma mentre sono a tavola e gli dice: “Lo sai che in questa casa c’è una donna incinta?”. Francesco serra gli occhi e la guarda con uno sguardo interrogatorio. Allora Ilary lo incalza: “Lo sai o no?”, e ancora: “Fai il vago? Lo hai capito o no chi è?”. A quel punto l’ex calciatore le chiede: “No, chi è?”. E la moglie continua a giocare con lui: “Non so, non ti vengono dei dubbi?”.

Ilary Blasi: la maternità inattesa… è quella di Donna Paola

A svelare l’arcano è la figlia di Francesco, Isabel. Questa infatti toglie i dubbi al padre e spiega che la donna incinta è Donna Paola, la gatta di casa. Successivamente nelle storie, Ilary mostra la radiografia che mostra i gattini nel ventre della gatta. Per un momento l’ex calciatore ha sperato che il suo desiderio di avere un altro figlio fosse divenuto realtà, ma non è andata così. Insomma, la famiglia Totti si sta allargando, ma in casa ci saranno altri gatti.