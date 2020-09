Grande Fratello Vip, salta l’ingresso di Elisabetta Gregoraci: il motivo

Novità in arrivo per la nuova edizione del Grande Fratello Vip: ancora non è entrata Elisabetta Gregoraci, ecco la verità

Il Grande Fratello Vip è iniziato ufficialmente lunedì 14 settembre, ma non ha preso parte al momento Elisabetta Gregoraci. Inizialmente la sua entrata nella casa più spiata era previsto per la prima puntata, ma tutto sarebbe stato rinviato a poche ore dall’inizio della nuova edizione. Durante la prima puntata Pupo è stato rassicurato da Alfonso Signorini che ha svelato che sarebbe arrivata molto presto.

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci entrerà venerdì

La celebre conduttrice, ex di Flavio Briatore, non sarebbe entrata per motivi personali. Così la stessa donna dovrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip soltanto nella puntata di venerdì con la conferma arrivata proprio durante la puntata. Infine, entreranno nella puntata di venerdì del GF Vip entreranno anche Stefania Orlando, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria.