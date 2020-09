Giulia De Lellis, la conferma: “Io e Andrea Damante non stiamo insieme”

Ora è arrivata l’ufficialità della fine della storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante: ecco tutta la verità dell’influencer

L’annuncio ufficiale che ha confermato le indiscrezioni delle ultime settimane. Giulia De Lellis in un lungo post ha rivelato la rottura con l’ex tronista di Uomini e Donne: “Io e Andrea Damante non stiamo più insieme. Ora non stiamo più sotto lo stesso tetto: è bene che si sappia che le distanze e il tempo non cambieranno mai dei legami”.

Giulia De Lellis, un legame indimenticabile con Andrea Damante

Ora è arrivata così la conferma con Andrea Damante e Giulia De Lellis che si sono lasciati. Il loro rapporto resterà sempre una cosa preziosa: “Lui resterà una delle persone più importanti della mia vita. Ci siamo l’uno per l’altra senza rancori e odio, e senza colpe. Così cercheremo di vivere la nostra vita con l’augurio di vivere sempre il meglio”. Poi ha aggiunto: “Abbiamo voglia di proteggerci di più e non abbiamo mai nascosto che da due mesi non stiamo più insieme. Ho condiviso con voi quasi tutto di questa relazione incredibile”.