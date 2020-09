Scatto Massimo Giletti giubbotto antiproiettile e scorta. Misure di sicurezza straordinarie per il conduttore tv dopo alcune minacce ricevute.

Si fa ritrarre con indosso un giubbotto antiproiettile, Massimo Giletti, nel corso di una sua uscita all’aperto a Roma. Ed attorno a sé il conduttore televisivo originario di Torino ha anche alcuni agenti in borghese che lo scortano.

E che sono comunque armati. Gli scatti arrivano da ‘Diva e Donna’, con il settimanale che immortala in tali vesti il conduttore televisivo de La7. Il quale è prossimo a ritornare in onda con la sua ‘Non è l’Arena’ per l’inizio della nuova stagione televisiva. E questa è una reazione a quelle che sono delle vere e proprie minacce pervenutegli e che hanno destato evidentemente grossa preoccupazione.

Giletti giubbitto antiproiettile, misure straordinarie dopo le minacce di un boss mafioso

Minacce arrivate nello scorso mese di luglio direttamente dal boss mafioso Filippo Graviano, al quale non era piaciuta la presa di posizione di Giletti fatta proprio in tv. Il noto volto del piccolo schermo aveva criticato la facilità con la quale gli esponenti della malavita rinchiusi in carcere avevano potuto usufruire in alcuni casi con una facilità eccessiva dei permessi per uscire di cella a casa della situazione connessa alla pandemia da Coronavirus.

