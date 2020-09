Estrazione Million Day 15 settembre 2020: diretta oggi numeri

Estrazione Million Day 15 settembre 2020: diretta oggi dei numeri estratti come sempre alle ore 19.00 in punto. Scopri con noi se sei diventato un milionario.

Anche oggi, come ogni giorno, torna l'appuntamento con il Million Day, il gioco di Sisal relativamente giovane ma già entrato negli usi e costumi degli italiani. La promessa è quella di vincere 1 milione di euro, ma per farlo bisogna indovinare tutti e 5 i numeri estratti. Sono comunque previsti anche premi di "consolazione" per chi fa 4, 3 e 2. L'ultima vincita milionaria, la numero 122 dall'inizio del gioco, è stata registrata a Scandicci (Firenze) lo scorso sabato 12 settembre. Chissà che proprio stasera non sia la volta buona per portare a casa il 123° milione di euro…

Million Day 15 settembre 2020: diretta estrazione

Per chi ancora non lo conoscesse, Million Day è il concorso gestito da Lottomatica che ogni giorno offre la possibilità di vincere la bellezza di un milione di euro. Alle ore 19:00 in punto vengono estratti cinque numeri che, se indovinati, consentono di incassare la stratosferica somma. Ma non mancano premi “minori”: indovinando quattro numeri si possono portare a casa mille euro, mentre il terno ne vale cinquanta e l’ambo appena due.

Ecco i cinque numeri estratti: – – – –

