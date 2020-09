EasyJet aumenta i collegamenti tra Nord e Sud Italia. Le novità da conoscere.

Nonostante il forte periodo di crisi per le compagnie aree low cost in questa epoca di pandemia, c’è chi continua a investire e ad espandersi. È il caso di EasyJet, la compagnia britannica che negli anni è diventata un importante network europeo, con tanti voli tra le principali destinazioni del Vecchio Continente e una importante presenza in Italia.

Proprio in Italia EasyJet ha deciso di aumentare i suoi voli, in particolare da Nord a Sud. Una scelta che è un investimento ma che è anche obbligata visto la concorrenza sempre più agguerrita da parte delle altre compagnie aeree. Ricordiamo, infatti, il recente annuncio di Wizz Air dell’apertura delle nuove rotte per la Sicilia insieme alla nuova base a Catania. Ed è in Sicilia che EasyJet aumenterà i suoi voli, con nuove rotte in partenza da Milano Malpensa. Ma aumenteranno anche i collegamenti con la Puglia. Ecco tutto quello che c’è da sapere-.

EasyJet nuovi collegamenti tra Nord e Sud Italia

La compagnia aerea low cost EasyJet aumenta la sua offerta di voli verso il Sud Italia, Sicilia e Puglia in particolare. Un mercato in crescita e con molte attrattive, nonostante l’inevitabile periodo di crisi dovuto al brusco calo dei voli per l’emergenza sanitaria del Covid-19. Questo, però, è anche il momento di investire. Il Sud Italia è un mercato importante per i collegamenti aerei sia per il turismo che per i tanti pendolari che viaggiano per lavoro o studio al Nord Italia o nel resto d’Europa. Finora i collegamenti sono stati insufficienti o troppo costosi. Con l’aumentare dalle tratte insieme all’offerta scenderanno anche i prezzi.

EasyJet ha intenzione di investire in questo mercato, così ha annunciato l’aumento dei suoi voli low cost da Milano Malpensa verso gli aeroporti di Catania, Palermo e Bari.