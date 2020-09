Cristiano Ronaldo, il “pigiama” Louis Vuitton diventa un caso su Instagram

Il look è sofisticatissimo, ma lo sguardo è spento, quasi triste: cos’è successo a Cristiano Ronaldo bordo della sua barca?

Disteso sul suo yacht, lindo e pinto, cullato dalle onde dell’azzurro mare, osannato dai follower sui social: Cristiano Ronaldo avrebbe tutti i motivi per essere al settimo cielo, dopo aver approfittato del giorno di riposo di cui ha usufruito la Juventus per concedersi un po’ di relax. Eppure, a giudicare dalla sua espressione in volto non sembra affatto felice.

Cristiano Ronaldo più griffato che mai

Cristiano Ronaldo ha condiviso una foto su Instagram a dir poco singolare. “Che bel tramonto”, recita la didascalia del post di CR7 sul social network. Il fuoriclasse della Juve si rilassa a bordo del suo yacht di lusso mettendo in mostra un look decisamente particolare, con un completo in seta stile “pigiama” firmato Louis Vuitton composto da camicia da baseball e jeans della nota azienda francese e dal costo, dicono i ben informati, di poco meno di 2mila euro. L’audace e originalissima mise floreale divide però i suoi fan (oltre forse a non convincere lui per primo): a chi piace e a chi no: cliccare su Instagram per credere. Intanto, la pubblicità per il brand è assicurata…

