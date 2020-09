Beirut di nuovo in fiamme: terza esplosione in una settimana

Un altro incendio nel quartiere commerciale di Beirut, in Libano: in fiamme il palazzo progettato dall’archistar Zaha Hadid.

L’incubo di ripete ancora. Un grave incendio è scoppiato stamani in un edificio del centro di Beirut, vicino al porto della capitale libanese, dove un’esplosione il mese scorso ha ucciso quasi 200 persone e provocato migliaia di feriti. L’imponente struttura, progettata dall’archistar Zaha Hadid, è ancora in costruzione e si trova sulla strada principale che passa dal porto. Non è ancora chiara la causa dell’incendio, ma non ci sono state segnalazioni di feriti e dopo qualche ora fa le fiamme sono state domate. Un funzionario della Protezione civile ha intanto fatto sapere che sul caso verrà aperta un’indagine.

Beirut in allerta rossa

Quello di oggi è il terzo incendio in quella zona di Beirut in una settimana, dopo i due recenti roghi che hanno colpito il porto cittadino. I residenti della capitale libanese sono ancora scossi dall’incendio che ha provocato una massiccia esplosione il 4 agosto scorso, uccidendo quasi 200 persone, ferendone 6.500 e causando danni per miliardi di dollari.

Dopo l’esplosione di quasi 3.000 tonnellate di nitrato di ammonio immagazzinate nel porto per sei anni, circa 250.000 persone sono rimaste senza casa e il governo si è addirittura dimesso nel giro di una settimana. Tutto questo in un paese attanagliato da una crisi economica e finanziaria senza precedenti, frutto di decenni di mala gestione e corruzione da parte di una classe politica corrotta e inamovibile. La speranza è che il rogo odierno sia l’ultimo di una già troppo lunga serie di incidenti.

EDS