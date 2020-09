Per Barbara D’Urso arrivano contestazioni su Instagram dopo una fotografia pubblicata da lei stessa dove appare in posa seducente.

Ha deciso di fare impazzire di felicità i suoi followers, Barbara D’Urso. La conduttrice di diversi, seguitissimi programmi di successo di Mediaset ha trascorso l’estate a pubblicare immagini alquanto piccanti di sé.

Nonostante i suoi 63 anni, la napoletana ha dalla sua un fisico davvero invidiabile. E lei sembra non volere fare molto per nasconderlo. Ecco quindi che arriva una nuova fotografia decisamente conturbante nella quale è lei la indiscussa protagonista.

Barbara D’Urso, tante le proteste per la sua foto: “Copriti”

Ma lo scatto in questione, c’è da dire, sta riscuotendo in particolar modo delle critiche. Vediamo una D’Urso distesa ed alquanto scollata. Ma c’è chi la taccia di essere una donna volgare, chi che alla sua età dovrebbe restarsene ben coperta. E chi ancora le rinfaccia il fatto di pubblicare uno scatto che risale a diversi anni fa. Tutto pur di ottenere dei ‘mi piace’. Nei giorni scorsi la presentatrice di Canale 5 si era anche fatta ritrarre con addosso solamente un accappatoio mentre chiedeva ai fans “Esco o non esco?”.

