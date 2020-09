Una donna prende possesso della casa della madre usando un sotterfugio e manda via quest’ultima: l’anziana sfrattata finisce in strada.

La triste storia di una anziana sfrattata da casa sua sta facendo molto discutere. Lei ha 88 anni e si chiama Adriana Lobos, vive nella città di Linares ed a mandarla via è stata una delle sue figlie. Proprio questo aspetto contribuisce a rendere la storia decisamente più triste.

LEGGI ANCHE –> Prete ucciso | dramma a Como | don Malgesini pugnalato da immigrato

Adesso la tenera nonnina vive su un marciapiede con accanto a sé un trolley con dentro alcuni vestiti ed effetti personali. Da quella parte del mondo adesso siamo in inverno, e la signora Adriana se ne sta in strada con addosso una coperta, come è possibile evincere da una foto che qualcuno le ha scattato per documentare il fatto. Da quanto risulta, l’ultima delle sue figlie, con un inganno, è riuscita a farsi intestare la casa di Adriana, e come prima cosa ha poi cacciato via quest’ultima vendendo l’immobile.

LEGGI ANCHE –> Anziana cacciata di casa| il Comune le manda l’intimo | lei muore d’infarto

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Anziana sfrattata, ora parte la battaglia contro la figlia minore che ha fatto tutto questo

La figlia maggiore però ha denunciato tutto quanto, in seguito ad una segnalazione che le avevano fatto alcuni vicini. La nuova intestazione dell’abitazione risale addirittura alla fine dell’anno scorso e nessuno degli altri parenti era stato avvisato di ciò. Poi per fortuna la maggiore si è presa cura della mamma, spendendo ovviamente parole di fuoco contro sua sorella. “Ora ho preso contatto con un ente nazionale, voglio denunciare mia sorella e tentare di riprenderci la casa. L’anziana aveva dei segni di denutrizione. Il sindaco di Linares ha annunciato che darà pieno appoggio alle parti lese contro la approfittatrice.

LEGGI ANCHE –> Ilary Blasi lascia Francesco Totti senza parole: “C’è una donna incinta in casa”