Allarme al Grande Fratello, Tommaso Zorzi sta male: ha la febbre

Brutte notizie in arrivo per il Grande Fratello: il neo-entrato nella casa più spiata dagli italiani Tommaso Zorzi sta davvero male. Ecco le condizioni

Dopo la prima serata della nuova edizione del Grande Fratello Vip, arrivano prime notizie poco confortanti. Tommaso Zorzi sta davvero male visto che è andato a letto con la febbre. Come svelato dal portale “xoxo_socialgossip” l’influencer non si è sentito bene andando a dormire con le coperte nonostante facesse tanto caldo. La produzione gli ha dato anche la Tachipirina prima di andare a dormire. Nei giorni scorsi lo stesso Zorzi aveva svelato ai microfoni di TvBlog di aver fatto già quattro o cinque tamponi prima dell’ingresso in casa.