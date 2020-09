Alberto Matano, veleno su Lorella Cuccarini? Ecco la frase “sospetta”

Durante l’ultima puntata de La vita in diretta il conduttore Alberto Matano ha lanciato un’apparente “stoccata” a Lorella Cuccarini.

Nella seconda parte della puntata odierna de La vita in diretta il padrone di casa Alberto Matano si è seduto al tavolo con Giovanna Botteri, Antonella Boralevi e Nunzia De Girolamo per approfondire le più importanti notizie di cronaca. Con l’occasione, il conduttore si è rivolto alla Nunzia De Girolamo, ex deputata in Parlamento e oggi dedita alla carriera televisiva, prima come concorrente di Ballando con le stelle e, da dicembre, con un nuovo programma su Rai1 tutto suo, dal titolo ‘Ciao Maschio!”, ponendole una domanda a detta di molti piuttosto maliziosa.

La pungente allusione di Alberto Matano

“Allora? Meglio il mondo della politica o quello della tv?” ha domandato Alberto Matano a Nunzia De Girolamo, per poi subito aggiungere: “Perché neanche questo mondo è facile. Io ne so qualcosa”. Il pensiero è andato subito a Lorella Cuccarini, alla luce dei recenti dissidi avuti da quest’ultima con l’ex mezzobusto del Tg1.

La stessa Nunzia De Girolamo sembra aver colto immediatamente il riferimento del conduttore, rispondendo alla domanda con parole molto chiare: “Diciamo che c’è un’affinità di veleni”. Per la serie, tutto il mondo è paese. Ma alla fine il buon Matano, forse pentito, ha voluto sdrammatizzare, aggiungendo: “Diciamo che succedono cose…”.

